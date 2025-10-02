Akıl hastası kadın cezasız kaldı! Aileler şokta

Olay, 27 Mayıs 2024'te Kepez ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan, yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ve sürekli "Kardeşimi evinizde rehin tutuyorsunuz, kardeşime işkence ediyorsunuz" diyerek komşularının kapısını çalan Nazmiye Ş., mahallede oyun oynayan komşularının çocukları Z.K. (5), G.Ç. (4) ve diğer çocukları yanına çağırdı. Nazmiye Ş., yanına gelen çocukların üzerine elindeki bidondaki benzini döktü.

Çocuğunun çığlıklarını duyan Alihan Ç., Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağa vurup, düşürdü. Elindeki bıçağı da almaya çalışan Alihan Ç.'nin yanından kaçan Nazmiye Ş., apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasına rağmen ikna edilemeyen Nazmiye Ş.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını bulunduğu yerden aldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nazmiye Ş., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık ile müştekinin avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu raporunun dosyada yer aldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, rapora itiraz ettiklerini belirterek, sanık hakkında tutukluluk tedbirlerinin uygulanmasını, diğer çocukların can güvenliği için sanığın cezalandırmasını talep etti.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ SAĞLIK KURUMUNDA TEDAVİ KARARI VERİLDİ

Mütalaasını açıklayan savcı, raporda kişide ceza sorumluluğunu etkileyecek, bilinç ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak mahiyette "psikotik bozukluk" denilen akıl hastalığının tespitinin bulunduğunu, bu kapsamda sanık hakkında "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna karşı cezai sorumluluğunun olmadığını anlattı. Mahkeme heyeti, sanık Nazmiye Ş.'nin akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki rapor dolayısıyla sanığa ceza verilmemesine hükmetti. Heyet, sanığın koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine, bu bağlamda yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.