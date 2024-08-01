Akıl koruyan bitkiler ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Akıl sağlığını korumak ve bilişsel işlevleri desteklemek için doğanın sunduğu bitkilerden yararlanmak, giderek daha fazla önem kazanmakta.

Nörolog Prof. Dr. Ayşe Gül Erdem, Ginkgo Biloba'nın hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olduğunu ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi önleyebileceğini belirtmekte.

Prof. Dr. Erdem, "Ginkgo Biloba, beyin kan akışını artırarak bilişsel işlevleri destekler" dedi.

Psikiyatrist Dr. Mustafa Erkan ise, ginseng'in zihinsel yorgunluğu ve stresi azaltabileceğini ifade etti.

Dr. Erkan, "Ginseng, adaptogen özellikleri sayesinde vücudun stresle başa çıkma yeteneğini artırır ve zihinsel performansı iyileştirir" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri desteklemekte. Örneğin, 2019 yılında yapılan bir çalışmada, Ginkgo Biloba takviyesinin Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevleri önemli ölçüde iyileştirdiği gözlemlendi.

Ayrıca, 2013 yılında yapılan bir başka araştırma, ginseng takviyesinin sağlıklı yetişkinlerde hafıza ve bilişsel işlevleri artırdığını gösterdi.

Nörobilimci Yrd. Doç. Dr. Ebru Yılmaz Karadeniz, adaçayının hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olduğunu ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini belirtmekte.

2018 yılında yapılan bir araştırmada, adaçayı özütünün Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevleri önemli ölçüde iyileştirdiği gözlemlendi.

Beslenme uzmanı Ayşe Gürbüz ise, balık yağının omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğunu ve beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olduğunu ifade etmekte.

2014 yılında yapılan bir araştırmada, balık yağı takviyesinin hafıza ve bilişsel işlevleri yaşlı yetişkinlerde önemli ölçüde geliştirdiği saptandı.

Akıl sağlığını koruyan bitkiler, bilişsel işlevleri desteklemek ve zihinsel performansı artırmak için doğal ve etkili bir yol sunar.