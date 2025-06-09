Akıl sağlığı yerinde olmayan kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Avukat Bahadır Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığını açıkça ortaya koyan ifadeler kullandığını belirtti. Şeker, gece saatlerinde karakolda yaşananları şu şekilde anlattı:

“Gece karakola gittim. Bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmış. Oturduğumuzda işin aslı ortaya çıktı. ‘Cumhurbaşkanı ile görüşmeye Kısıklı’ya gittim. Sarıyer'e geçtim, orada yoktu, kendisine durumu anlatamadım’ dedi. Ardından gözümün içinde çip olduğunu, bu çiple herkesi yüz taramayla görebildiğini, onu yönlendiren başka güçler olduğunu söyledi. ‘FETÖ metö hikâye, hepsi yalan. Asıl burada 3 harflici hocalar var’ diye defalarca tekrar etti.”

Avukat Şeker, bu sözler üzerine kişinin akli dengesinden şüphe ettiğini ve durumu hukuki zemine taşıdığını aktardı:

“Dedim ki, burada akıl sağlığı ile ilgili ciddi bir problem var, şu anda ifadesinin bile alınmaması gerekir. Sorgu zaptına bu şüpheyi yazdırdım. Ancak savcılık zaptında kişi ifadesi bile alınmadan tutuklamaya sevk edildi. Ve iki saniye önce tutuklandı.”

Şeker, olayı “Türkiye’nin özeti” olarak nitelendirerek, hukuki süreçlerin sağlıklı bir şekilde işlemediğine işaret etti.