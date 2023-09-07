Akıl yaşta değil baştadır atasözünün anlamı nedir?

Akıl yaşta değil baştadır atasözünün anlamı: Aklın yaşla ilgisi yoktur; önemli olan aklı iyi kullanabilmektir.

İnsanlar büyüdükçe ve yaşı geçtikçe yalnızca boyu uzar ve organları büyür. Ancak akıl doğuştan gelen haliyle kalır ve diğer organlar gibi büyümez. Bu yüzden pek çok genç saçı başı ağırmış insanlardan çok daha akıllı ve mantıklı konuşabilmektedir. Böyle bir durumu dile getirebilmek adına ise akıl yaşta değil baştadır atasözü kullanılmaktadır.

Özlü sözler olarak atasözleri geçmişten günümüze kadar ulaşmış en önemli cümlelerdir. Bu cümlelerden biri olarak ise akıl yaşta değil baştadır derin bir anlamı olan güçlü atasözüdür. Doğru ve akıllı konuşmanın yaşla ilgili olmadığını, akılla ilgili olduğunu anlatan bir cümledir.