Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!

Bursa'da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir itfaiye personeli firma sahipleri tarafından darp edildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga kameraya yansıdı.

Bursa Yıldırım ilçesi Tütüncüoğlu Çiftliği Karlıdağ Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinin çatısından yükselen alevlere kısa sürede çatıyı sardı.

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!

Binaya bitişik evlerin üst katında oturanlar alevlerin kendi evlerine sıçramasını önlemek için yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla müdahale etti. Tekstil atölyesine bitişik durumdaki bir evde yürüyemeyen yaşlı kadın ise mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!​​​​​​​

İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise alevlerin söndürülmesi için büyük çaba sarf etti.

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!​​​​​​​

İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma esnasında, iş yeri çalışanlarının saldırısına maruz kaldı. Polis ekipleri tarafları biber gazı kullanarak ayırmak zorunda kaldı. Tartışmanın itfaiye ekiplerinin "alanı boşaltın" demesinin ardından çıktığı iddia edildi.

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!​​​​​​​

Ekipler kendilerine gelen saldırıya rağmen yangını söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!

Akıllara durgunluk veren hareket: İtfaiye ekiplerine bıçakla saldırdılar!​​​​​​​

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