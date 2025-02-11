Akıllara durgunluk veren olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Akıllara durgunluk veren olay! 1 yaşındaki bebeğini denize attı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın 1 yaşındaki bebeğini denize attı. Denizden çıkarılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki bebeğini denize attı. Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan bebek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Bengiler Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Geçimsizlik ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki Engin isimli bebeğini denize attı. Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Engin bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından anne Kevser C.'yi gözaltına aldı. Kevser C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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