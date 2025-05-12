Akıllara durgunluk veren savunma: 8 yaşındaki çocuğu 'şaka amaçlı' sokakta sürüklemişler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da Galatasaray forması giyen bir çocuk, 3 erkek tarafından sokak ortasında yerde sürüklendi. Yakalanan şüphelilerin "Şaka yaptık" diyerek ifade verdiği öğrenildi.

Çocuğa şiddet olayı, Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre H.D., sokakta yürüdüğü sırada arkasından mopedle yaklaşan İ.T., A.S. ve K.O. adlı şüpheliler, küçük çocuk H.D.'yi yerde sürükledi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis şüphelileri tespit edip yakaladı.

ŞAKA AMAÇLI SAVUNMASI

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

Son Haberler
Günümüzün sinsi salgını! Sessiz tehlike herkesin kapısını çalabilir
Günümüzün sinsi salgını! Sessiz tehlike herkesin kapısını çalabilir
CHP’li belediye başkanları ‘büyük toplantı’ için yola çıkıyor
CHP’li belediye başkanları ‘büyük toplantı’ için yola çıkıyor
Sokak ortasında darp edilmişti! Damla olaydan sonra acı gerçeği açıkladı...
Sokak ortasında darp edilmişti! Damla olaydan sonra acı gerçeği açıkladı...
Müge Anlı’da Mekselina skandalı: Beyin yakan iddialar çileden çıkarttı
Müge Anlı’da Mekselina skandalı: Beyin yakan iddialar çileden çıkarttı
Siyaset arenasına yeni bir ittifak katılıyor! 25 parti bir araya geldi
Siyaset arenasına yeni bir ittifak katılıyor! 25 parti bir araya geldi