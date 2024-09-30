Akıllara tek bir isim geldi Dilan Polat! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi olay oldu

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Akıllara tek bir isim geldi Dilan Polat! Deha dizisinin kara para aklama sahnesi olay oldu

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Deha dizisindeki kara para aklama sahnesi gündeme bomba gibi düştü. "Kozmetikçiler, güzellik merkezleri..." deyince kullanıcıların aklına tek bir isim geldi.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Deha, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Seyir zevki yaşatan dizinin neredeyse her sahnesi, gönderme olay oluyor.

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İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizide Devran karakteriyle rol alan Aras Bulut İynemli, sokakta çocuklarla futbol oynarken attığı gol sonrasında milli futbolcu Arda Güler'in son gol sevincini yapmıştı. O sahnesiyle gündeme gelen dizi bu kez kara para aklama sisteminin anlatılmasıyla gündem oldu.

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DİLAN POLAT AKILLARA GELDİ!

Deha'nın ikinci bölümünde ise Devran karakterinin kara para aklama sistemini anlattığı sahne gündeme bomba gibi düştü.

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Sahnede Devran "Kaynağı suç olan kanla gelen kirli para. Uyuşturucu ticareti mi dersin, silah tüccarlığı mı dersin aklınıza gelebilecek her türlü suçtan milyarlarca dolar kazanıyorlar. Bu parayı aklamadığın sürece sadece kağıt parçası. Harcamaya kalksalar kaynak göstermek zorundalar. Parayı kanuni yollardan kazanılmış gibi göstermek için bir yol bulmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Devamında ise "Buraya da devreye aracı bir takım insanlar giriyor. Misal, kozmetikçiler, güzellik merkezleri, inşaatçılar ya da kumarhaneler." sözleriyle kullanıcılar akıllara Polat ailesinin davasını getirdi.

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