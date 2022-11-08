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Canlı yayında aşkını haykırdı: Akıllara 'Tülay' vakası geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV'nin cuma günü Taksim Meydanı'ndan yaptığı canlı yayın sırasında bir yurttaşın "Ceren neredesin Ceren" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, 10 yıl önce Yalçın Çakır'ın "Son Çare" programında Muhsin isimli kişinin eşi Tülay'a seslenişini akıllara getirdi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 05:30
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Akıllara 'Tülay' vakası geldi. Canlı yayında aşkını haykırdı

Canlı yayında aşkını haykırdı: Akıllara 'Tülay' vakası geldi
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4 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacağı haberi paylaşan Akit TV'nin canlı yayını sırasında bir vatandaş yayına müdahale etti.

Bir anda yayına giren vatandaş, "Ceren çok özledim seni gel. Allah rızası için gel. Ceren neredesin Ceren" diye bağırmaya başladı.

10 YIL ÖNCEYE GÖTÜRDÜ

Görüntüler, izleyenleri Flash TV ekranlarında Yalçın Çakır'ın sunduğu "Son Çare" programına götürdü.

10 yıl önceki programda Muhsin isimli kişi eşi Tülay'ın dönmesi için kameralara dönerek, "Tülay seni çok seviyorum, dön geri gel. Ne olursun gel" demişti.

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