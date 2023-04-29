Akıllardaki soruya avukatı cevap verdi Sedat Peker seçim öncesi video çekecek mi?

Barkın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Peker'in ifade hürriyetinden mahrum olduğunu ve bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerektiğini belirtti.

Barkın, Peker'in seçimlerden iki ay önce yapacağı açıklamalar hakkında ise şunları söyledi: "Bazı gazeteci dostların, sayın Sedat Peker'in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum. Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir. Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan kaldırabilmesi olanaklı değildir.

Ancak bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerekir ki bunun için herhangi bir siyasi destek sağlanamadığı, yapılan imza kampanyaları da sonuç vermediği için kendi hukuki girişimleri dışında bir olanak kalmamıştır."