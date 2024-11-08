Akıllı ev aletleri markası: “En uygun robot süpürge, ihtiyaçlarınıza cevap veren robot süpürgedir”

En çok tercih edilen akıllı ev ürünleri arasındaki robot süpürgeler, lüks bir ürün olmaktan çıkıp her evde bulunması gereken bir araç haline geliyor. Çalışan nüfusun artması, akıllı şehirlerin hızla gelişmesi, dijitalleşme ve akıllı ev aletlerinin yaygınlaşması, ev işlerinde kolaylık arayan pek çok kişiyi robot süpürgelere yönlendiriyor. Pazarda hızla büyüyen akıllı ev aletleri markası ise robot süpürge almayı planlayanların en pahalısı yerine ihtiyaçlarına en uygun olan ürünü seçmeleri gerektiğini belirtti.

Son yıllarda temizlikte adeta devrim yaratan robot süpürgeler, her geçen gün eklenen yeni özelliklerle şaşırtmaya devam ederken sektörün Türk oyuncuları pazara yön veriyor. Küresel araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) verilerine göre, 2024’te 20 milyon kişi tarafından satın alınan robot süpürgelerin yıl sonuna doğru yaklaşırken tüm akıllı ev ürünleri kategorisinde pazar payını artırarak zirveye doğru yükselmesi bekleniyor. Raporda da pazarın en hızlı büyüyen markalarından biri olarak öne çıkan Dreame, tüketicileri en pahalısını değil, ihtiyaçlarına en uygun ürünü almaları konusunda uyarırken tüketici davranışlarını değerlendiriyor.

Robot süpürgeye olan talebin artma sebeplerini anlatan Dreame Türkiye Genel Müdürü Engin Cesurer, “Otomatik temizleme çözümlerine olan talebin artmasının temelinde zamandan ve işgücünden tasarruf etme gayesi bulunuyor. Yaşamı kolaylaştıran akıllı ev cihazlarına duyulan ihtiyaç ve bu cihazların gelişmiş navigasyon sistemleriyle donatılması ise pazarın büyümesindeki en önemli etkenler arasında yer alıyor."

“ROBOT SÜPÜRGE MODELİNİZİ FİYATI DEĞİL, ÖZELLİKLERİ BELİRLESİN”

Robot süpürge seçerken ihtiyaca uygun seçilmesinin gerektiğine dikkat çeken Engin Cesurer, “Robot süpürge seçerken sadece fiyatına değil, özelliklerine de dikkat edilmesi gerekiyor. En yüksek fiyatlı ürün, en doğru ürün diyemeyiz. Tüketiciler kullanılacağı alana uygun özelliklere sahip ürünleri tercih etmeliler. Mesela büyük metrekareli mekanlarda pil kapasitesi ve görev sırasında şarj olabilme özellikleri, üst model robot süpürgelerde aranan unsurların başında geliyor. Uygulama ile yönetebilme, haritalandırma, gelişmiş navigasyon özellikleri, daha yüksek emiş gücü de robot süpürgenin sahip olması gereken özellikler arasında kritik rol oynuyor” şeklinde konuştu.

“EVCIL HAYVAN SAHIPLERI, ROBOT SÜPÜRGEDE HAYVAN TANIMA ÖZELLIĞI ARIYOR”

2024 itibarıyla robot süpürgelerde kendini temizleme, toz-kir depolama istasyonu gibi özelliklerin standart hale geldiğini vurgulayan Engin, “Robot süpürge teknolojik özellik trendleri arasında daha yüksek emiş gücü, köşe bucak temizlik için yanlara açılan mekanik kollara bağlı fırçalar, paspaslar, bakım gerektirmeyen toz toplama sistemleri ve sıcak su/hava ile paspaslarını kendisi temizleyen modeller yaygınlaşmaya başladı. İşin içerisine, patili dostlarımız da girdiğinde, daha yüksek emiş gücü, özel fırçalar ve yapay zeka ile donatılmış engel tanımı, hayvan tanıma gibi ileri özellikler ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“EFSANE KASIM’DA EFSANE INDIRIMLERLE TÜKETICIYE ULAŞIYORUZ”

Dreame Türkiye Genel Müdürü Engin Cesurer sözlerini şöyle tamamladı:

“Günümüzde lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline dönüşen robot süpürgeleri her eve ulaştırmak adına kampanyamızla özel indirimler ve hediye seçenekleri sunuyoruz. Amiral gemisi modellerden giriş seviyesi modellere kadar çeşitli seçeneklere avantajlı fiyatlarla erişilecek. Amiral gemisi Dreame X40 Ultra ve Dreame L20 Ultra dahil, orta segment ve giriş seviyesi modelleri kapsayan kampanyada, en üst model ürünler, indirimin yanında ilave aksesuar seçenekleri ve saç kurutucu hediyeleriyle birlikte satılıyor.”