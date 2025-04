Akıllı saatlerin gizli tehditi ortaya çıktı! Uzmanlar açıkladı

Akıllı saatler, sadece zamanı göstermekle kalmıyor; kalp atışından uyku düzenine kadar pek çok sağlık verisini takip ederek kullanıcılarını doktora yönlendirdi.

Kardiyoloji ve teknoloji uzmanları, bu cihazların erken teşhisin kapısını araladığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası görüşler, akıllı saatlerin sağlık sektöründe devrim oluşturduğunu ortaya koydu.

İşte bu küçük cihazların büyük etkisi ve uzmanların dikkat çeken açıklamaları...

Günlük yaşamın bir parçası haline gelen akıllı saatler, artık birer sağlık asistanı gibi çalıştı.

Dünya genelinde milyonlarca insan, bu cihazlar sayesinde anormal kalp ritimlerinden uyku apnesine kadar pek çok sorunu fark edip uzmanlara başvurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), teknolojinin sağlık izlemedeki rolünün giderek arttığını belirtirken, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Mintu Turakhia, akıllı saatlerin hayat kurtarıcı potansiyeline dikkat çekti.

AKILLI SAATLER NELER TESPİT EDİYOR?

Akıllı saatler, kalp atış hızı, oksijen seviyesi ve hatta stres gibi parametreleri anbean takip ediyor.

Dr. Mintu Turakhia, “Bu cihazlar, atriyal fibrilasyon gibi ciddi kalp ritim bozukluklarını tespit edebiliyor. Kullanıcılar, bu uyarılarla doktora giderek erken müdahale şansı yakalıyor” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir araştırma, akıllı saat kullananların %34’ünün cihazlarının uyarısı üzerine doktora başvurduğunu ve bunların %10’unda ciddi bir sağlık sorununun teşhis edildiğini gösterdi.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ

Akıllı saatlerin en büyük avantajı, belirtiler ortaya çıkmadan önce riskleri işaret etmesi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden teknoloji ve sağlık uzmanı Prof. Dr. Lionel Tarassenko, “Bu cihazlar, uyku apnesi ya da düşük oksijen seviyesi gibi durumları fark ederek kullanıcıyı uyarıyor. Erken teşhis, tedaviyi kolaylaştırıyor” dedi.

Nature Digital Medicine’da yayımlanan bir çalışma, akıllı saatlerin kalp krizi riskini öngörmede %85 doğruluk oranına sahip olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu teknolojinin özellikle yaşlı nüfus için kritik olduğunu vurguladı.

DOKTOR ZİYARETLERİ ARTIYOR

Akıllı saatlerin yaygınlaşması, sağlık kuruluşlarına başvuruları da artırıyor. Dr. Turakhia, “Hastalar, saatlerinden gelen anormal bildirimlerle bize geliyor. Bu, bazen gereksiz endişeye yol açsa da çoğu zaman hayat kurtarıyor” diyerek önerisinde bulundu.

Araştırmalar, akıllı saat sahiplerinin doktor ziyaretlerinin son 5 yılda %20 arttığını gösterdi.

UZMANLARDAN ÇİFT TARAFLI YORUM

Uzmanlar, akıllı saatlerin faydalarını överken, bazı uyarılarda da bulundu.

Prof. Dr. Tarassenko, “Bu cihazlar bir doktorun yerini alamaz, ancak tamamlayıcı bir araç olarak mükemmel” dedi.

Dr. Turakhia ise, “Verilerin doğruluğu markadan markaya değişiyor. Kullanıcılar, kaliteli bir cihaz seçmeli” uyarısında bulundu.

Akıllı saatinize bir kez daha bakın; o küçük ekran, sağlığınız hakkında büyük ipuçları verebildi.

Uzmanlar, bu teknolojinin doğru kullanıldığında erken teşhisle hayat kurtardığı konusunda hemfikir olduğunun altı çizildi.