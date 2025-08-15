Akıllı saatlerin hatası ortaya çıktı

Akıllı saatlerin hatası ortaya çıktı

Yapılan bir araştırmada akıllı saatlerin stres düzeyini doğru tespit edemediği ortaya çıktı.

Yeni araştırma, akıllı saatlerin tespitlerine ilişkin önemli bir bilgiyi ortaya koydu.

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada 3 ay boyunca 800 genç yetişkin, "Garmin Vivosmart 4" model akıllı saatlerle izlendi.

Katılımcılardan günde 4 kez stres, yorgunluk ve uyku durumlarını rapor etmeleri istendi.

Buna göre, saatlerin ölçtüğü stres düzeyleri ile katılımcıların beyanları arasında "neredeyse sıfır" düzeyinde ilişkinin olduğu belirlendi. Katılımcıların dörtte biri için ise akıllı saatler, stresli ya da stressiz hissettiklerini belirttikleri anda tam tersini gösterdi.

Araştırmada, yorgunluk ölçümlerinin stres ölçümlerine göre biraz daha doğru olduğu, uyku süresinin ise katılımcıların hissettiği dinlenmişlik seviyesiyle daha güçlü ilişki gösterdiği tespit edildi.

Ancak uyku verilerinin de yalnızca uyku süresini yansıttığı, uyku kalitesiyle ilgili doğrudan bilgi vermediği vurgulandı.

