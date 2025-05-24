Akıllı tarım binasını jandarma bastı! Üniversiteli genç kayıplara karıştı: Tek ışıklı eve girenler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma metruk binada ışık yanması sönmesi üzerine binaya baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla girilen binada jandarma gördüklerine inanamadı. Kamera zaman ayarlı dijital led düzenek tam. Jandarma şimdi o genci var.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde, Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen R.C.S. (21) isimli şahsın, metruk bir binada uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir ektiği tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde bulunan metruk binanın ışık yanan odasına çilingir yardımı ile girdi. Odaya giren ekipler, internet üzerinden cep telefonu vasıtasıyla IP üzerinden kontrol edilen hareket sensörlü kamera ile zaman ayarlı dijital ledlerin olduğu ve uzaktan kontrol mekanizması ile çalışan sistem kurarak kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Yapılan aramada 20 kök Hint keneviri bitkisi, 5 adet bitki yetiştirmek için kullanılan led büyüme paneli, 2 adet masa tipi fan, 1 adet duvar tipi pervane, 2 adet zaman ayarlı priz, 1 adet ısı ve nem ölçer, 2 adet hareket sensörlü IP kamera, 1 adet modem, 1 adet zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve çok sayıda priz kablo ve tarım aleti ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Akıllı tarım binası jandarma bastı! Üniversiteli genç kayıplara karıştı: Tek ışıklı eve girenler gözlerine inanamadı

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