Akıllı telefon kullanımına dikkat, hedef değiştirdiler! Tuzağın yeni adresi belli oldu

Bu zamana kadar yaşanılan dolandırıcılık olaylarında dolandırılan kişiler olarak yaşı ilerlemiş insanlar öne çıkıyor. Ama yeni istatistiklere göre bu durum tamamen değişti. Dolandırıcılar artık ilk olarak gençleri hedef alıyor. Gelişen teknoloji sonrası, akıllı telefon kullanımının daha çok ve sıklıkta gençlerde olması nedeniyle bu değişim yaşanmış gibi görünüyor. Akıllı telefon kullanımının daha ağırlıklı olduğu gençler dijital tuzaklardan kaçamıyor.

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GASA (Küresel Dolandırıcılık Karşıtı İttifak) ve dolandırıcılık tespit firması BioCatch’in hazırladığı rapora göre Almanya’da yetişkin nüfusun %54’ü son bir yıl içinde en az bir dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kaldı.

%19’u ise bu saldırılar sonucu para kaybetti. Ülke genelinde yaşanan toplam zarar 10,6 milyar avro! Kişi başı ortalama kayıp da 820 avro civarında.

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TUZAĞIN YENİ ADRESİ: WHATSAPP

Dolandırıcılar artık klasik e-posta yöntemlerini bir kenara bıraktı, artık mesajlaşma platformları üzerinden harekete geçiyorlar. Son 12 ayda dolandırıcılık girişimlerinin %84’ü doğrudan mesajlaşma platformlarında gerçekleşti. En çok hedef alınan ise açık ara farkla WhatsApp (%59). Onu sırasıyla Gmail (%33), Instagram ve Facebook (%27), TikTok (%21) izliyor.

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Mağdurların %80’i dolandırıcılığı ödeme sağlayıcılarına bildirse de, bunların %60’ı herhangi bir işlem yapılmadığını ya da bir işlem yapılıp yapılmadığını bile bilmediklerini söylüyor. Kaybını kısmen geri alabildiğini belirtenlerin oranı ise sadece %35.

Ankete katılan ebeveynlerin dörtte biri, çocuklarının da dolandırıcılık kurbanı olduğunu söylüyor. Yani tehlike sadece yetişkinleri değil, dijital dünyanın içine doğan çocukları da tehdit ediyor.

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Bu sadece bir para meselesi değil. Katılımcıların üçte ikisi, dolandırıcılarla yaşadıkları deneyimlerin kendilerinde ciddi duygusal stres yarattığını belirtiyor. Güvensizlik, kaygı, hatta suçluluk hissi, dijital dolandırıcılığın yarattığı görünmez etkiler arasında.

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YAZIM HATASINA DİKKAT YETMİYOR

Kullanıcıların dolandırıcılığı fark etmede en çok başvurduğu yöntem, mesajlardaki yazım ve dil bilgisi hatalarını kontrol etmek. Ama artık bu yöntem yeterli değil. Çünkü dolandırıcılar da profesyonelleşti. Rapora göre en etkili önlem, çevrimiçi incelemeleri kontrol etmek ve iade edilebilir ödeme sistemlerini (örneğin PayPal) kullanmak.