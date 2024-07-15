Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Akıllı telefon pazarındaki dalgalanmalara rağmen IDC tarafından açıklanan son verilere göre, Samsung, 2024'ün ikinci yarısında sevkiyat lideri konumunu korudu.

Şirket, 53,9 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirerek ilk sırada yer alırken, Apple 45,2 milyon iPhone sevkiyatıyla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü sırayı 42,3 milyon sevkiyatla Çin merkezli Xiaomi alırken, dördüncü sırada yine Çinli Vivo yer aldı. Listenin beşincisi ise 25,8 milyon sevkiyatla Oppo oldu.

EN ÇOK SATAN AKILLI TELEFONU İPHONE 15 PRO MAX OLDU

Ayrıca, daha önce yapılan açıklamalara göre, dünyanın en çok satan akıllı telefonu unvanı iPhone 15 Pro Max'e ait.