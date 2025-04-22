Akıllı telefonlarda yeni kural! Artık zorunlu olacak

Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon ve tabletler için yeni bir düzenlemeye imza atmaya hazırlanıyor. 20 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa’da satılacak tüm yeni cihazlarda, enerji verimliliği, pil performansı, tamir edilebilirlik ve yazılım desteği gibi bilgileri içeren etiketlerin kullanılması zorunlu hale gelecek. Bu sistemle kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapması ve çevreci teknolojilerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ETİKET SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?

Yeni düzenleme, beyaz eşyalarda kullanılan enerji verimliliği etiketlerini akıllı cihazlara taşıyor. Telefon ve tablet kutularında yer alacak etiketler, cihazların enerji tüketimi, pil ömrü, yazılım güncelleme süresi ve tamir kolaylığı gibi kritik bilgileri tüketicilere sunacak. Avrupa Komisyonu’nun belirlediği kriterler doğrultusunda, üreticilerin cihazları darbelere, toza ve suya dayanıklı şekilde tasarlaması gerekiyor. Ayrıca, bataryaların en az 800 şarj-deşarj döngüsünden sonra kapasitesinin %80’ini koruması şart koşuluyor.

TAMİR VE YAZILIM DESTEĞİ ZORUNLU

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, tamir edilebilirlik ve uzun vadeli yazılım desteği. Üreticiler, bir cihazın satıştan kalkmasından sonra en az 7 yıl boyunca yedek parça sağlamak ve bunları 5-10 iş günü içinde temin etmek zorunda. Bunun yanı sıra, cihazların piyasadan kalktıktan sonra minimum 5 yıl boyunca yazılım güncellemeleriyle desteklenmesi gerekecek. Bu kurallar, cihazların ömrünü uzatarak elektronik atıkların azaltılmasını amaçlıyor.

ESKİ CİHAZLAR KAPSAM DIŞI

Yeni etiket sistemi, 2025 öncesinde piyasaya sürülen cihazları kapsamayacak. Ancak düzenlemenin etkisi, Avrupa ile sınırlı kalmayıp küresel piyasalarda da standart haline gelebilir. Uzmanlar, bu kuralların teknoloji devlerini daha dayanıklı, çevre dostu ve kullanıcı odaklı cihazlar üretmeye zorlayacağını öngörüyor.