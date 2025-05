Akıllı temizlik çözümleri markası: “Bu Anneler Günü, onlara 'zamanı' armağan etmenin zamanı”

Modern yaşamın en kıymetli hediyesi olan zamanı annelere armağan etmenin yolu, bu Anneler Günü’nde teknolojiyle kesişiyor. MOVA, bu özel gün için başlattığı %15 ila %23,5 arasındaki indirim kampanyasıyla, elektrikli robot süpürgelerle annelere sadece temiz bir ev değil, aynı zamanda kendilerine ayırabileceği değerli anlar vaat ediyor.

MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, “Anneler Günü'nde, hayatımızın en değerli varlıklarına minnetimizi sunmanın en anlamlı yolu, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara daha fazla zaman hediye etmekten geçiyor. İşte tam da bu nedenle elektrikli robot süpürgelerimiz, Anneler Günü’nde sunulabilecek en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. MOVA, annelerimizin temizliğe ayırdıkları değerli zamanı geri kazanmalarını sağlayarak, onlara sevdikleriyle daha fazla vakit geçirme, hobilerine odaklanma veya sadece dinlenme fırsatı sunuyoruz” dedi.

“Anneler için temizliği zahmetsiz hale getiriyoruz”

Toni Xia, “MOVA olarak sadece akıllı temizlik çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda annelerimize duyduğumuz sevginin eşsiz değerini somut bir armağana dönüştürüyoruz. Kullanıcılarımız için annelerinin konforunu, sağlığını ve mutluluğunu ön planda tutan, tasarruf etmenin ve temizliği zahmetsiz hale getirmenin ayrıcalığını yaşatmalarının önünü açıyoruz” diyerek ürün ailelerine dair bilgiler verdi.

Buna göre günlük yaşamında yoğun tempoya sahip olanlara hitap eden MOVA E30 Ultra, Clean Genius™ teknolojisiyle her temizlik rutinini kişiselleştiriyor. Farklı odalara göre stratejiler geliştiriyor ve en etkili temizliği yapmak için ihtiyaçlarını belirliyor. Evin haritasını çıkarıp özel temizlik planları oluşturabiliyor. Temizlikte kolaylık arayanlara alternatif bir çözüm olan MOVA S10 Plus ise çıplak zeminlerden halılara kadar ulaşılması zor yerlerde sıkışmış inatçı toz ve döküntüleri yok ediyor. Dört farklı emiş gücü seviyesiyle her türlü zemine uyum sağlıyor. Ultrasonik sensörleri sayesinde halıları algılayarak engelleri aşıyor. Böylece kullanıcılarını yormadan temizlik performansını en üst düzeye çıkarıyor. Akıllı temizlik çözümleri markasının, S10 Plus ve S10 gibi ürünleri de hem günlük yaşamını kolaylaştırıyor hem de teknolojinin temizlik rutinlerinde fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlıyor. Annelerin hiçbir efor sarf etmeden temizlik işlemlerini yönetmelerine olanak tanıyor.

“Bu Anneler Günü, kendilerine ait zaman hediye etmenin tam zamanı”

Üstün teknolojileriyle evlerin her köşesinin derinlemesine temizlenmesini sağladıklarını aktaran MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Elektrikli robot süpürgelerimiz evlerin her köşesini derinlemesine temizlerken, anneler ise dinlenebilir, hobileriyle ilgilenebilir veya sadece sevdikleriyle vakit geçirebilirler. Güçlü emiş gücü, akıllı haritalama sistemleri ve engellerden kaçınma özellikleri sayesinde MOVA elektrikli robot süpürgeleri, temizliği zahmetsiz ve kusursuz bir hale getiriyor. Sesli komutlarla kontrol edilebilme özelliği ise, kullanım kolaylığını bir üst seviyeye taşıyor. Bu Anneler Günü, annelere sadece bir temizlik aleti değil, kendilerine ait zaman hediye etmenin vakti.”