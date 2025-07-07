Akıllı temizlik çözümleri markası yeni ürününü tanıttı: Esnek temizlik dönemi başladı!

Sıradan temizlik işlerinin yorucu döngüsünden kurtulmak isteyenler, çözümü inovasyonda buldu. Robot süpürgelerin alışılagelmiş sınırlarının ötesine geçen akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, çekim gücü ve algılama sistemleriyle çıtayı zirveye taşıyan yeni nesil robot süpürgesi P50 Pro Ultra’yı tanıttı. Etkili, fonksiyonel ve sorunsuz bir temizlik rutini hayallerini gerçeğe dönüştüren MOVA P50 Pro Ultra, 19.000 Pa emiş gücüyle kirleri yerinden söküp alırken; 2,2 santimetre yüksekteki engelleri bile aşarak temizlik esnasında insan dokunuşunu en aza indiriyor.

Tasarım odaklı ve yüksek inovasyon ile olağanüstü deneyimler yaratma misyonuyla kurulan MOVA Paris, Münih ve Şangay’daki ekiplerini bir araya getirmesiyle estetik tutkuyu, mühendislik yetkinliğini ve kullanıcı odaklı yeniliği buluşturarak günlük hayatı iyileştiren akıllı ürünler yaratmaya devam ediyor.

FlexReach™ teknolojisiyle köşe ve alçak aralıkları derinlemesine temizlikte üstün performans

Yeni elektrikli robot süpürgeleri P50 Pro Ultra ile kullanıcıların temizlik süreçlerindeki tüm detaylı ve ince iş yükünü üstlendiklerini belirten MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, ürünlerine dair şu açıklamada bulundu: “Günümüzün yoğun temposunda, ev temizliği çoğu zaman göz ardı edilen, yorucu bir rutin haline gelebiliyor. Ancak halihazırdaki teknolojinin bile yeterli olmadığı, kullanıcıların temizliğe vakit ve emek ayırması gereken detaylar bulunuyor. Tam da bu noktada devreye girerek geliştirdiğimiz yeni robot süpürgeyle temizlikte çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. P50 Pro Ultra ile kullanıcının eforunu en aza indirerek, onlara daha kaliteli ve keyifli zaman kazandırıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

Birden fazla yüzeyde toz, saç ve diğer küçük ya da büyük döküntüleri toplayan 19.000 Pa’lık emiş gücüne sahip MOVA P50 Pro Ultra, CleanChop™ fırçası ile tüm kalıntıları etkili bir şekilde temizlerken, dökülen saçların birbirine dolanmasını da önlüyor. Esnek temizlik modelini günlük rutinlere dahil eden FlexReach™ teknolojisinin uzatılabilir yan fırçası ve paspası sayesinde köşelerden kenarlara kadar mekanın her noktasına ulaşarak derinlemesine temizliyor. Mobilya ayaklarının etrafında da kolayca hareket ederek kullanıcı müdahalesini neredeyse ortadan kaldırıyor. 3D yapısal ışıklı yapay zeka kamerası ile engel tanıma, evcil hayvanlı veya dağınık evler için öne çıkıyor. Akıllı kir algılama teknolojisi ise gerektiğinde tekrar silme özelliği ile derinlemesine temizlik yapıyor.

MOVA P50 Pro Ultra, 32 farklı paspas ayarıyla yüzeyleri aşırı nemden koruyor

Kullanıcıların temizlik yaparken en çok zorlandığı konulardan biri olan halı hijyenine de farklı bir boyut katan MOVA Türkiye Bölge Müdürü Toni Xia, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Yeni nesil elektrikli robot süpürgemiz P50 Pro Ultra, püskürtmeli yıkama sistemi ile paspasları güçlü bir şekilde temizliyor; halıları algıladığında yan fırçasını ve paspasları kaldırarak halıların daima kuru kalmasını sağlıyor. Kuru ve ıslak döküntülerin birbirine karışmasını önlemenin yanı sıra, otomatik paspas çıkarma ve yeniden takma özelliğiyle de her zemine uyum sağlıyor. 32 farklı paspas nem ayarıyla yüzeyleri aşırı nemden korurken, etkili temizlik için hava koşullarına da entegre oluyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, 75°C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve otomatik toz boşaltma özelliklerinin yanı sıra, otomatik bakım istasyonu sayesinde toz hanesini 75 güne kadar boşaltma ihtiyacı duymuyor. Sesli komutlarla (Google Home and Alexa) ve mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilirken, kullanıcıların efor harcamadan evini temizlemesini sağlıyor. P50 Pro Ultra ayrıca 3 yıllık garantiyle birlikte geliyor, bu da uzun vadeli güvenilirliği garantiliyor. Kullanıcılara evlerinin temizliğine yatırım yaparken, daha fazla gönül rahatlığı sağlıyor”