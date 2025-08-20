Akıma kapılan usta yaşam savaşını kaybetti

Ustanın elektrik akımına kapılarak yüksekten düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Alınan bilgiye göre olay, 13 Ağustos saat 17.00 civarında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi Harran Kapı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre elektrik arızası oluşan bir zincir market çalışanı, tamir etmesi için usta çağırdı.

Zincir markete gelen usta Kadir Kayış elektrik direğine çıktı.

Direğin üst bölümüne ulaşan usta, birden akıma kapıldı.

Yüksekten zemine çakılan usta, sağlık ekipleriyle hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan usta, 7 gün sonra yaşamını kaybetti.

Kayış’ın cenazesi Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal Mahallesinde toprağa verildi.