Show TV’de ekrana gelen ‘Veliaht’ dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, performansıyla konuşulmaya devam ediyor.

‘Veliaht’ dizisiyle uzun bir zaman sonra sevenlerinin karşısına çıkan Akın Akınözü, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Eylül ayında sosyal medyada en çok konuşulan oyuncu olarak zirveye yerleşti. Hakkında 408 binden fazla paylaşım yapılan oyuncu, bu listede ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.

Akın Akınözü’nü listede Kerem Bürsin, Atakan Özkaya, İlhan Şen, Halit Özgür Sarı, Barış Arduç, Tolga Sarıtaş, Ozan Akbaba, Çağatay Ulusoy ve Ferit Kaya takip etti.

En başarılı kadınları buluşturacak zirve

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) Başkanı Nedim Delibaş öncülüğünde düzenlenecek olan 2. Türkiye Kadın Zirvesi, yarın (20 Ekim) alanında fark yaratan, başarılarıyla ilham veren ve kadın dünyasına değer katan isimleri bir araya getirecek.

Gazeteci-yazarlar Alev Gürsoy Cimin ve Mehmet Coşkundeniz’in moderatörlüğünde ‘Geleceğin Kadın İnşası’ ve ‘İlham Veren Kadınlar’ panellerinde Demet Sabancı Çetindoğan, Cem Ciritci, Sena Suerdem Camcı, Defne Kurt, Gonca Vuslateri ve Ebru Yaşar gibi iş, sanat ve spor dünyasından önemli isimler bir araya gelerek kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamındaki dönüşümünü ele alacak.

Raffles İstanbul Otel’de gerçekleşecek zirvede, yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin adını dünyaya duyuran kadınlar, özel bir törenle ödüllerini alacak.

Sil Baştan oyunu, perdelerini açtı

Hem kahkaha hem de sürprizlerle dolu bir hikâyeyi sahneye taşıyan İstanbul Sanat Ofisi imzalı ‘Sil Baştan’, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) perdelerini açtı.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği prömiyerde, ilk tiyatro oyununda sahneyi Tolga Güleç’le paylaşan Aslı Bekiroğlu’nun performansı da büyük beğeni topladı. Simay Antep’in yazdığı, Vahap Şen’in yönettiği oyun, günümüz ilişkilerine ayna tutarken mizahi diliyle hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Etkileyici sahne tasarımı, dinamik rejisi ve sürprizleriyle dikkat çeken oyun, modern ilişkilerin en çarpıcı sorunlarından birini gündeme taşıyor. İnsan kendini değiştirmekte zorlanırken karşısındakini değiştirmeyi başarabilir mi? Oyun, modern çağda sevgi, ego, değişim ve kabullenme üzerine güçlü bir sorgulama sunuyor.