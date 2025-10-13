ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Magazine yansıttığı beyfendi tavırları ve yıllar içinde geliştirdiği oyunculuk yeteneğiyle dikkkatleri üzerine çeken Akın Akınözü yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını duygulandırdı.



35 yaşındaki oyuncu mesleki hayatına 2014 yılında Azrail adlı sinema filmiyle başladı. Yıllar içinde hayat verdiği karakterler ve yer aldığı projelerle oyunculuktaki başarısını ileriye taşıyan Akınözü’nün yıldızı 2019-2021 yıllarındaki Hercai dizisiyle yaptı.

Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem,Pahitaht: Abdulhamit,Tuzak gibi birçok projede yer alan oyuncu. Yeni yayın döneminde ATV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisinde Timur karakterini canlandırıyor. Akınözü'nün yeni projesi ile ekranlara dönmesi hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Instagramda 3.6 milyon takipçisi sayısına ulaşan oyuncu, ınstagramda en çok takipçisi olan erkek ünlüler arasında yer alıyor.

Akınözü, 2024 senesinde annesini toprağa vermenin acısıyla zor bir dönem yaşamıştı. Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düşmüştü. Akınözü, annesinin doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımına destek mesajları yağdı.

''ÖZLEM'LE SENİ ANIYORUM CANIM ANNEM.''



Akın Akınözü, paylaştığı hikayeye şu notu düştü:



Bugün günlerden sen... Eski bir kareye bakıyorum; elimde babamın gençliğinde çizdiği portren, bileğimde imzan, kalbimde sonsuz 'Özlem'le seni anıyorum canım annem. İyi ki doğmuşsun, meleğim.