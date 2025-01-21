'Akın Gürlek' paylaşımı yaptı! Kendini gözaltında buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra sosyal medya ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, Manisa'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medyada benzer paylaşım yapanlar hakında ayrıca soruşturma başlattığını duyurmuştu.