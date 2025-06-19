Akın Gürlek'in avukatı il CHP'li Başarır canlı yayında birbirine girdi 'Akın Gürlek hepsine rahmet okuttu'

İBB yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılanırken CHP lideri AKP döneminde Akın Gürlek'e İBB'nin araç tahsis ettiğini açıklamıştı.

Yüksek tansiyonda seyreden yayında Akın Gürlek'in Abdullah Adır ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert atışmalar yaşandı.

Avukat Abdullah Adır, Başsavcı Gürlek hakkında iddia edilen ‘ev, araba ve lüks yat’ konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Adır, lüks yata ‘bakmanın’ alındığı anlamına gelmediğini ve savunma sanayii fuarındaki tanklara bakıldığını da söyleyerek "Tankı almış mı oluyoruz?" ifadelerini kullandı.

Avukat Adır, "İletişim Başkanlığı'nın maddi hatası var, 2024 yılında oldu. Böyle bir yatı almak söz konusu olamaz. Bunu net olarak söyleyeyim" dedi.

“YAT FİRMASI SAHİBİ İLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞ, BENİM FOTOĞRAFIM OLSA SORUŞTURULDU"

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Almayacağım varsa da fotoğraflarım varsa, beni de sorgularlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Amacını aşan yorumlar varsa Akın Bey hakkını alacaktır. Ama bizim Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen araçlar var dendi. Başkalarının çıktı. Gazeteciler ve televizyonlarla ilgili tek soruşturma açılmadı. Kasalar dendi, bunlarla ilgili soruşturma çıkmadı. Yat firmasına gitmiş, fiyatını sormuş, yat firması sahibi ile fotoğrafları çıkmış. İnsanlar bunu da sorgular" diyerek yanıt verdi.

Avukat Adır, 87 yıllık maaşı ile alamayacağı vurgusunun yapılmasını siyaseten ahlaklı olmadığını söylerken "Hiçbir şey bulunamadığı için yapılan iddialardır" dedi.

Ali Mahir Başarır ise Akın Gürlek'e tahsis edilen villa lojmana ilişkin "Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir zaman bir Başsavcı'ya müstakil, havuzlu devletin bir villası lojman olarak verilmemiş, daha Adalet Bakanı'nın konutu yok." diye konuştu.

“HEM KORUMA HEM ARAÇ TAHSİSİ YAPILIR”

İBB'nin araçlarından birinin Akın Gürlek'e tahsis edildiği iddialarına ilişkin avukat Abdullah Adır, yanıt verdi.

Adır, "Şu bir gerçek, Mersin Adliyesi'nde birçok mübaşir ve hizmetli belediyelerin kadrolarına görevlendirildiğine şahit olmuşsunuzdur. Adliyelerin belediyelerin araçlar için başvurduğu da vardır. İBB, Akın Gürlek çok iyi hizmetler verdi, deyip araç vermez. Terör suçlarında görev yapmış hem koruma hem araç tahsisi yapılır. Çok acı bir örneğini yaşadık bunu. Bu yüzden terör noktasında birçok düşmanı olan, yuva yaptıkları bir ülke. Hakimin böyle korunmasında ne var?" dedi. Araç tahsis edildikten sonra da maliyetlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ödediğini belirtti.

“NEDEN ANKARA BAŞSAVCISINA BU ELEŞTİRİLERİ GETİRMİYORUZ?”

Başarır, "Belediyeler şoför ihtiyacı olunca verir. Hatta belediye başkanları değişince savcı katipleri beni aradı. Akın Bey'le belki özel uğraştığımızı düşünüyorsunuz. Neden Ankara Başsavcısına bu eleştirileri getirmiyoruz? 37. ACM hakimiydi sonra bakan yardımcılığına geçti. Bakan yardımcılığı yaptığı için söylüyorum. Doğru değildi. Belediyeler araba vermez. Arabalar kayıptı bir kısmı ilçelerde çıktı. Biri de Akın Bey'de çıktı. En üst model araba bir de. Alt segment araba da değil. Bakanlık hakime araba verir. Tarihte örneği yok. Araçların büyük çoğunluğu ilçe başkanlıklarında, il başkanlığında biri de Akın Bey'de. Böyle bir şey yok" dedi.

“BAKIRKÖY’DEKİ TERÖR HAKİMİNE VERİLMİYOR DA…”

Adır, İBB'nin arabayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiğini ve bu yüzden arabanın doğrudan Akın Gürlek'e verilmediğini söyleyerek iddialara itiraz etti.

Başarır, "Anadolu Adliyesi'ndeki, Bakırköy'deki terör mahkemesi hakimine böyle bir araç vermiyor da Akın Gürlek'in nasıl bir özelliği var bunu merak ediyorum" dedi. Adır ise araştırmalarda benzer örneklerin çıkacağını belirtti.

"MEDYA KURULUŞLARINI SORUŞTURMA AÇILMADI"

"Akın Gürlek yat konusunda sadece gezdi, almadı diyorsunuz, doğrudur, eleştirilmesi yanlış diyorsunuz, Akın Bey hakkını savunur, tamam, fakat Ekrem İmamoğlu'na ait diye bir çok lüks araba televizyonlarda sergilendi, MHP Mersin Milletvekilinin çıktı, bunun haberini yapan hiçbir medya kuruluşuna soruşturma açılmadı."

Halk TV’ye çıkan Akın Gürlek’in avukatı, Ali Mahir Başarır’ın İmamoğlu davasıyla ilgili detaylara girmesi üzerine “siyasete girmeyin” dedi.

Ali Mahir Başarır; "Belediye araba vermez, yakıt vermez, İçişleri Bakanlığı müfettişleri geliyor arabalar kayıp, 57 araba kayıp. Bir kısmı ilde, bir kısmı ilçede, bir tanesi de Akın Bey'de çıkıyor. Başsavcı Vekilleri için, Ağır Ceza Başkanları için Adliye'nin kendi araç havuzu vardır, verilen araçların markası da Fiat'tır, alt marka arabalardır, Opel'in en üst marka aracının bir Ağır Ceza Başkanına verildiğini ilk defa görüyorum, tarihte örneği yok."