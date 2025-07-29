Akıncı İHA filmi fragmanıyla göz doldurdu!

Yerli ve milli teknoloji harikası Akıncı İHA'nın konu alındığı film projesinin fragmanı yayımlandı. Elazığlı yönetmen Mücahid Baydaş'ın imzasını taşıyan film, fragmanıyla büyük beğeni toplarken Türkiye'nin savunma sanayisine dair güçlü ve kararlı mesajlarıyla dikkat çekti. Milli gurur Akıncı İHA'nın geliştirilme süreci ve sahadaki etkisini sinema diliyle anlatan yapımda, Baydaş'ın güçlü görsel dili ve vatan sevgisini yansıtan anlatımı öne çıktı. Yönetmen Mücahid Baydaş, projeyle ilgili yaptığı açıklamada ise "Bu film sadece bir teknoloji hikayesi değil, aynı zamanda bağımsız Türkiye'nin yükselen iradesinin de sinemasal yansımasıdır" dedi.

Öte yandan, fragmanın yayımlanmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun ilgi gören film, izleyicilerden tam not aldı. Ayrıca, yapımın Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını geniş kitlelere aktarma konusunda önemli bir adım olması bekleniyor.