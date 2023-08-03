Akintola perdeyi açtı. Adana Demirspor Cluj karşısında öne geçti

Adana Demirspor Romanya temsilcisi Cluj karşısında Akintola'nın kafa golüyle öne geçti.
43. dakikada Belhanda'nın kornerden açtığı ortada ön direkte topla buluşan Akintola attığı kafa golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Adana Demirspor Akintola'nın attığı gol ile öne geçti.
Adana Demirspor Romanya temsilcisi Cluj karşısında Akintola'nın kafa golüyle öne geçti.
43. dakikada Belhanda'nın kornerden açtığı ortada ön direkte topla buluşan Akintola attığı kafa golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.