Akit TV muhabiri Atatürklü Türk bayrağını yere attı! Yayında skandal görüntüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Akit TV'nin Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı canlı yayın sırasında vatandaşlar muhabire tepki gösterdi. Muhabir ise üzerinde Atatürk olan bayrağı yere fırlattı.

Akit TV muhabiri Atatürk baskılı Türk bayrağını canlı yayında yere attı. Muhabirin çirkin hareketi tepkiyle karşılandı.

Akit TV, Fatih'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılar hakkında yaptığı canlı yayın sırasında protesto edildi. Vatandaşlar bir anda muhabiri yuhalamaya başladı.

Muhabir Serkan Okur'un, kanalı protesto eden grubun kameraya salladığı Atatürk baskılı Türk bayrağını yere fırlattı. Bayrağın atılmasının ardından vatandaşların tepkisi daha da büyüdü.

Kanal ise görüntüleri "Çıkar amaçlı suç örgütünün yandaşları Akit TV'ye saldırdı" başlığı ile başlığı ile paylaştı.

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