Akit TV’de laikliğe hakaret etmişti. IŞİD sanığı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 12 günde 57 şehirde gerçekleştirilen operasyonlarda 536 IŞİD şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

"57 İLDE 536 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden “GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin,

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü,

Örgüte finans sağladığı ve

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi.

Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.”

“SİZDEN ÖNCEKİLER İFTİRA ETME ZAHMETİNE KATLANIYORDU”

IŞİD ve El Kaide yöneticisi olmaktan yargılanıp geçtiğimiz sene tahliye edilen “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk “Sizden öncekiler zulmederken iftira etme zahmetine katlanıyordu” ifadelerini kullanarak IŞİD operasyonlarını ağır bir dille eleştirdi.

Bayancuk, bir fotoğraf karesi üzerinden yaptığı paylaşımda,

“Çok merak ediyoruz, acaba ne yapacaktı bu insanlar? Sergilediğiniz kitapları birilerinin kafasına fırlatıp eylem mi yapacaklardı? Sizden öncekiler zulmederken iftira etme zahmetine katlanıyordu. O kadar pervasızlaştınız ki, kitap sergileyerek millete terörist diyorsunuz! İnşallah hızınızı alamayıp bu kitaplara bandrol veren kurumlarla vergi alan kurumlara suç ortaklığından işlem yapmazsınız” ifadelerini kullandı.

Çok merak ediyoruz, acaba ne yapacaktı bu insanlar? Sergilediğiniz kitapları birilerinin kafasına fırlatıp eylem mi yapacaklardı? Sizden öncekiler zulmederken iftira etme zahmetine katlanıyordu. O kadar pervasızlaştınız ki, kitap sergileyerek millete terörist diyorsunuz! İnşallah… https://t.co/Io84QbTQT6 — Halis Bayancuk (@Halis_Bayancuk) December 31, 2024

NE OLMUŞTU?

IŞİD sanığı "Ebu Hanzala" lakaplı Halis Bayancuk, Akit TV'de katıldığı yayında laiklik hakkında, “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayuncuk Akit TV’ye çıktı. Bayuncuk “Laiklik Allah’a kafa tutma biçimidir. Din ile dünya işlerini ayıranlar kafirdir. Çünkü din ile devlet işlerini birbirinden ayıralım dediğiniz zaman, Allah bizim devletimize müdahale etmesin demiş oluyorsunuz, bu da kulluğun özüyle bağdaşmayan bir şeydir" ifadelerini kullanmıştı.