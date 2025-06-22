Akit yazarı haddini aştı! İmamoğlu’nu öyle birine benzetti ki…

Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, yazdığı köşe yazısında, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan siyasetçilerin hastalık gerekçesiyle tahliye taleplerini eleştiri yağmuruna tuttu.

Karahasanoğlu,İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak isim vermeden İmamoğlu’na Sülün Osman benzetmesi yaptı.

Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun itirafçıları caydırmak amacıyla açıklamalarda bulunduğunu iddia etti.

İmamoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı “Onurunuzu, evlatlarınızı koruyun... Önünüze konulan iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalamayın” sözlerini eleştiren Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun bu açıklamasını “itirafları bastırmak için yapılan algı operasyonu” olduğunu öne sürdü.

İMAMOĞLU’NA “SÜLÜN OSMAN” BENZETMESİ

Öte yandan Karahasanoğlu İmamoğlu’na Sülün Osman” benzetmesi yaptı. Hasanoğlu, “Sülün Osman itirafları engelleyemeyince, onları iftira gibi göstermeye başladı. Böylece zaman kazanmaya çalışıyor” dedi.

Karahasanoğlu, yazdığı yazıda şunları söyledi,

"Sülün Osman, itiraf eden işadamlarına, bürokratların da ekleneceğinin korkusu ile..

Durumu kurtarmak, itirafları itibarsızlaştırmak için bir açıklama yapmış:

“Onurunuzu, evlatlarınızı koruyun. Önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil.”

Nasıl algı ama..

Gerçeği söyleyen herkesi, evlatlarını korumak için yalan beyanlara imza atanlar” olarak gösteriyor..

İyi de, çocuklarını korumak için, insanlar yalan beyanlara imza atarlarsa.

Dahası, onların iddialarını doğru kabul edecek olursak.

Ekrem beye iftira atacak olurlarsa..

Evlatlarını korumuş olmazlar ki..

Evlatlarına , kötü bir gelecek bırakmış olurlar.

Hem iftira attıkları için. Hem de, onlar öyle diyor ya.. Ekrem bey cumhurbaşkanı olduğunda, kendisine iftira atanların hepsinin ocağına incir ağacı diker..

Sülün Osman, itirafları engelleyemeyince..

İtirafları, iftira gibi göstererek, biraz daha zaman kazanmayı amaçlıyor..

Yakındır, onun da, “Hastayım. Çok hastayım. Acilen beni tahliye edin”diyeceği günler, iki vakte kadar gelecektir..

Yoksa, seçimlere girip, çatır çatır mitinglerde kamu paralarını harcamaktan çekinmeyen CHP’li belediye başkan adayları, şimdi cezaevine girince hemen hepsi, üç-beş hastalığın son evresinde olduklarını açıklarken, bir yıl önceki para kulelerini dikerken harcadıkları yüksek eforlarını hiç mi hatırlamıyorlar?"