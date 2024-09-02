Akit yazarından kadın teğmen hakkında iğrenç sözler

Yeni Akit gazetesi yazarı Zekeriya Say, Kara Harp Okulu'nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu hakkında sert eleştirilerde bulundu. Say, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Eroğlu'na yönelik ağır ifadeler kullandı.

"PEYGAMBER OCAĞINDA NE İŞİ VAR?"

Say, Eroğlu'nun Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Peygamber ocağında ne işi var bunun?" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu ifadelerle, Eroğlu'nun askeri kariyerini sorgulayan Say, tepkilere neden oldu.

"GÖZLERİ RESMEN FELFECİR OKUYOR"

Zekeriya Say, paylaştığı fotoğrafla birlikte, "Tipe bak! Gözleri resmen felfecir okuyor" diyerek Eroğlu'nu hedef aldı. Say, bu ifadeleriyle Eroğlu'nun mezuniyet başarısını gölgede bırakmaya çalıştı.

Tipe bak!

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Gözleri resmen felfecir okuyor..

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900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu..

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Peygamber ocağında ne işi var bunun! pic.twitter.com/VHSbgmvc95 — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) September 1, 2024

"900 TEĞMENİ KENDİNE OYUNCAK ETMİŞ"

Eroğlu'nu eleştirmeye devam eden Say, "900 teğmeni kendine oyuncak etmesinden belli nasıl bir şey olduğu. Peygamber ocağında ne işi var bunun!" sözleriyle Eroğlu'nun mesleki duruşunu sorguladı.

TSK iç hizmet kanununda "laikliği korumak" gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor.

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Biz bu şark kurnazını eleştirince de "Tutuklayın" goygoyu başlıyor.

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Ne demişim, Dilruba K. gibi "beyni emcüklenmiş geri zekalı" mı demişim? — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) September 1, 2024

"TIFIL TEĞMEN, ŞARK KURNAZI"

Zekeriya Say, Eroğlu hakkında yaptığı açıklamalarda, "TSK iç hizmet kanununda 'laikliği korumak' gibi bir görev tanımı yokken, bu tıfıl teğmen durumdan vazife çıkarıyor. Biz bu şark kurnazını eleştirince de 'Tutuklayın' goygoyu başlıyor" ifadelerine yer verdi. Say, eleştirilerini daha da sertleştirerek, "Ne demişim, Dilruba K. gibi 'beyni emcüklenmiş geri zekalı' mı demişim?" diyerek tepki topladı.