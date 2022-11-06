Akit'in Ekrem İmamoğlu haberi neden gündem oldu? Ekrem İmamoğlu ne yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öğrencilere yurtlarda hijyen kiti dağıttı. İBB tarafından dağıtılan hijyen kitinde ped ve ıslak mendil vardı.

Yeni Akit gazetesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan kitler üzerinden Ekrem İmamoğlunu hedef alarak ‘cinsel taciz’ söyleminde bulundu. İBB’nin öğrencilere hijyenik ped yardımına karşılık Ekrem İmamoğlu adına çirkin söylemlerde bulunan Akit’in haberi olay oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunu hedef alan Akit, ‘’Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" başlığını atarak haber yaptı.

Gelen tepkiler üzerine başlığı ve haberin içeriğini değiştiren Yeni Akit'in bu sefer de değiştirerek bu İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Ekrem İmamoğlu'nu farklı bir açıdan hedef aldığı görüldü.

‘’HİJYEN PEDİ DESTEĞİNE DEVAM EDECEĞİZ’’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hijyenik ped dağıtımını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Twitter'da bir öğrencinin 'hijyen kiti' paylaşımını alıntılayan Mahir Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" diye yazdı.