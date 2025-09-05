Akkuş doğalgaza kavuştu!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ



BAŞKAN HİLMİ GÜLER, SEÇİM MEYDANINDAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ. AKKUŞ İLE BİRLİKTE DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYACAK İLÇE SAYISI 12 OLDU



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişim ve çalışmaları sonucu yatırım programına aldırdığı Akkuş ilçesi kış dönemi öncesi doğalgaza kavuştu. Bir süre önce başlatılan çalışmalar ekipler tarafından tamamlandı.

31 Mart Yerel seçimlerde söz verdiği doğalgaz yatırımlarını ilçe ilçe yerine getirilmesi noktasında yoğun mesai harcayan Başkan Hilmi Güler, Ordu’nun en uzak ilçelerinden biri olan Akkuş’a da doğalgazın getirilmesini sağladı. Yapılan alt ve üstyapı çalışmaları sonrasında yarın (5.9.2026 Cuma) Akkuş ilçesinde abonelere doğalgaz verilmeye başlanacak.

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYAN İLÇE SAYISI 12 OLDU



Göreve geldiği günden bu yana ilçelerde vatandaşların konforunu daha da yukarılara çıkartmak için çalışma yapan Başkan Hilmi Güler, aradan geçen süre içerisinde 12 ilçenin doğalgaz konforuna kavuşmasını sağladı. Yıllardır hayal bile edilemeyen doğalgaz çalışmaları sahil bandını aşarak yüksek rakımlı ilçelere geçti. Yatırım programına alınan ilçelerde tek tek doğalgaz çalışması başlarken Ordu’da doğalgazın ulaştığı ilçe sayısı ise 12 oldu. Doğalgaz konforunu yaşayan ilçeler ise Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Kumru, Korgan, Aybastı ve son olarak Akkuş oldu.



ABONE BAĞLATILARI YAPILANLAR DOĞALGAZ KULLANMAYA BAŞLAYACAK



Akkuş ilçesinde doğalgaz altyapısı tamamlanan abonelere yarın yapılacak açılış sonrası doğalgaz verilmeye başlanacak. İlk etapta Akkuş ilçesinin merkezi yerlerine verilecek olan doğalgaz akışının yapılacak bağlantılar ve abonelikler ile ilerleyen günlerde tüm ilçe geneline verilmesi hedefleniyor.