Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) tam ölçekli simülasyon merkezi devreye alındı.

KAYNAK: AA
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 1

Akkuyu NGS'nin güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör aracılığıyla santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilecek. Eğitimi tamamlayanlar yetkinlik belgesine sahip olacak.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 2

Törende, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisine tam ölçekli simülatörün ticari işletmeye alınmasına ilişkin bir sertifika takdim etti.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 3

Simülatörün açılışı yetkililerin kurdele kesmesiyle yapıldı.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 4

Törende konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh şunları söyledi:

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 5

"Bir nükleer enerji santralinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde işletilmesinin önemli bir şartı işletme personelinin becerileri ve yeterlilikleridir.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 6

Tam ölçekli bir simülasyon merkezinin devreye alınması sayesinde operatörlerimiz, gerçek nükleer santralde olduğu gibi santralin işletilmesine ilişkin tüm olası senaryoları mümkün olduğunca yakın koşullar altında tecrübe edecekler.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 7

29 Ekim'de, tüm devreye alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, tam ölçekli simülatörün ticari işletmeye alınması için bir talimat imzaladı ve bu tarihten itibaren simülatör resmi olarak çalışmaya tamamen hazır hale geldi."

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 8

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı da Tam Ölçekli Simülatörün geliştirilmesi, kurulumu ve devreye alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 9

“Nükleer santralde çalışacakların yüksek bilgi ve becerinin yanı sıra yüksek düzeyde güvenlik ve kalite kültürüne sahip olması gerekiyor.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 10

Bu merkez, santralde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tam ölçekli simülatörün yıllar boyunca Akkuyu santralinde hizmet edeceğini biliyoruz On binlerce Türk mühendis ve operatör buralarda eğitim alacak."

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 11

Tam Ölçekli Simülatör, Akkuyu NGS reaktör güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan bir yazılım ve donanım kompleksi içeriyor. Bu kompleks, bir nükleer enerji santralinin tüm çalışma modlarının gerçek zamanlı simülasyonunu sağlayan karmaşık bir matematiksel model kullanıyor.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 12

Tüm ekipmanları ve kontrol panelleri Akkuyu NGS güç ünitesinin yönetim panosundaki ekipmanlarıyla aynı olan simülatörün monitörlerinde görüntülenen bilgiler, operatöre gerçek bir NGS güç ünitesindekine benzer bir biçimde ve değerlerde yansıyor.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 13

Güç ünitesi operasyonunun tüm senaryolarını uygulamayı ve işletme personelinin nitelikliliğini geliştirmeyi amaçlayan simülatörde eğitim gören çalışanların Akkuyu NGS'de çalışmaya başlamadan önce sertifika sınavını geçme ve Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK) lisans alma gibi diğer aşamaları da tamamlamaları gerekecek.

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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 14
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 15
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 16
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 17
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 18
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 19
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 20
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 21
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 22
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 23
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 24
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 25
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 26
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 27
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 28
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 29
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 30
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 31
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 32
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 33
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 34
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 35
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 36
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 37
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 38
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 39
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 40
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 41
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 42
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 43
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Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi 44
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