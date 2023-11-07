Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi devreye girdi

Tam Ölçekli Simülatör, Akkuyu NGS reaktör güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan bir yazılım ve donanım kompleksi içeriyor. Bu kompleks, bir nükleer enerji santralinin tüm çalışma modlarının gerçek zamanlı simülasyonunu sağlayan karmaşık bir matematiksel model kullanıyor.