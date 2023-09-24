Akkuyu Nükleer santrali inşaat bitmeden tehlike saçıyor

İnşaatı daha bitmeyen Akkuyu Nükleer Santrali’nin tehlike saçtığı ortaya çıktı. Çevrecilerin inşaatın durdurulması için yaptıkları itiraz reddedildi.

Akkuyu Nükleer santrali inşaat bitmeden tehlike saçıyor

Mersin’deki yüzde 51’i Rusya’ya ait olan Akkuyu Nüklere Santralı’nın çalışmaları uzmanların tüm uyarılarına karşın hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk’ün haberine göre, projenin temel yapılarında çatlaklar oluştuğu daha önce de gündeme gelmiş, bu da Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi tarafından kabul edilmişti. Ayrıca nükleer güç santrallarının eski teknoloji olduğunu belirten uzmanlar her zaman kaza riskinin olduğunun altını çizmişti. Santralda kullanılacak soğutma suyu Akdeniz’den çekilecek. Ancak iklim değişikliği nedeniyle su sıcaklığının yükseldiğini belirten yaşam savunucuları projenin durdurulması için Ocak 2023’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açtı. Ancak mahkeme bu başvuruyu reddetti. Davanın avukatı İsmail Hakkı Atal karara itiraz ettiklerini, ayrıca da yürütmenin durdurulması talebinde bulunduklarını açıkladı.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Fransa ve İtalya’da da sıcak hava dalgaları nedeniyle elektrik üretiminin durdurulmak zorunda kalındığını belirten Atal, “Akkuyu’da geçen sene su sıcaklığı 30.5 dereceyi gördü. Bu yıl ise 31.9 derecelere çıktı. Nükleer santalların soğutma suyunun 28 derecenin üzerine çıkmaması gerekmekte. Bu durumda santrallar büyük risk taşıyor. Son üç yılda Fransa’daki nükleer santrallar iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları nedeniyle soğutulamıyor ve risk altında elektrik üretimi durdurulmak zorunda kalınıyor” dedi. Atal, “Türkiye Akkuyu’yla koşar adım felakete götürülürken Akkuyu’ya karşı haklı mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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