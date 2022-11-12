AKM Kahve Konserleri yeni sezona başlıyor

Kahve Konserleri yeni sezona yarın Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Şan Konseri' ile başlayacak. F. Sartori'den S.Rachmaninoff'a, E. Di Lazzaro'dan J.Brahms'a, T.Erdener'den E.Sabitoğlu'na geniş bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak konserde, solist sanatçılar Esra Çetiner (soprano), Ferda Yetişer (mezzosoprano), Ayhan Uştuk (tenor) ve Çiçek Cihan (piyanist) olacak.

19 Kasım Cumartesi günü ise Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bu kez 'Genç Solistler' konseriyle müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Konserde Melis Sağlam (soprano), H. Zeliha Kökçek (mezzosoprano), Mehmet Kavil (tenor), Kâmil Kaplan (bariton), Yiğitcan Tatlıoğlu (bas) ve Melahat İsmayılova (piyanist) sahnede olacak.

26 Kasım Cumartesi günü ise İstanbul Opera Derneği'nin kurduğu İstanbul Opera Stüdyosu, Mozart'ın baş yapıtlarından oluşan bir seçki olan "MOZART" konseriyle AKM Çok Amaçlı Salon'da izleyicilerle buluşacak. Efe Gerdanoğlu (piyano), Doğan Cem (kontrtenor), Hazal Güvenel Konuk (soprano), Dilan Olgun Şimşek (soprano), Seda Kırankaya (mezzosoprano), Nazlıcan Karataş (soprano), Devrim Sarıca (tenor), Ethem İnci (tenor), Fevzi Çankaya (bariton), ve Ozan Kutlar (basbariton) müzikseverlere benzersiz bir gösteri sunacak.