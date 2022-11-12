12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKM Kahve Konserleri yeni sezona başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri, yeni sezonda da farklı tema ve repertuvarlarla klasik müzik tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 13:40
Takip Et

AKM Kahve Konserleri yeni sezona başlıyor

AKM Kahve Konserleri yeni sezona başlıyor
+
Aa
-

Kahve Konserleri yeni sezona yarın Ankara Devlet Opera ve Balesi, 'Şan Konseri' ile başlayacak. F. Sartori'den S.Rachmaninoff'a, E. Di Lazzaro'dan J.Brahms'a, T.Erdener'den E.Sabitoğlu'na geniş bir repertuvarla dinleyicilerle buluşacak konserde, solist sanatçılar Esra Çetiner (soprano), Ferda Yetişer (mezzosoprano), Ayhan Uştuk (tenor) ve Çiçek Cihan (piyanist) olacak.

19 Kasım Cumartesi günü ise Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bu kez 'Genç Solistler' konseriyle müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak. Konserde Melis Sağlam (soprano), H. Zeliha Kökçek (mezzosoprano), Mehmet Kavil (tenor), Kâmil Kaplan (bariton), Yiğitcan Tatlıoğlu (bas) ve Melahat İsmayılova (piyanist) sahnede olacak.

26 Kasım Cumartesi günü ise İstanbul Opera Derneği'nin kurduğu İstanbul Opera Stüdyosu, Mozart'ın baş yapıtlarından oluşan bir seçki olan "MOZART" konseriyle AKM Çok Amaçlı Salon'da izleyicilerle buluşacak. Efe Gerdanoğlu (piyano), Doğan Cem (kontrtenor), Hazal Güvenel Konuk (soprano), Dilan Olgun Şimşek (soprano), Seda Kırankaya (mezzosoprano), Nazlıcan Karataş (soprano), Devrim Sarıca (tenor), Ethem İnci (tenor), Fevzi Çankaya (bariton), ve Ozan Kutlar (basbariton) müzikseverlere benzersiz bir gösteri sunacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
4
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿Dursun Özbek Galatasaray'ın borcunu açıkladı
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿İtalya'dan Galatasaray'ı şoke edecek Icardi iddiası
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿FETÖ/PDY mensubu firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
﻿Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.