﻿AKM'de Cumhuriyet coşkusu

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda Türküler ve Marşlar: İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, bu akşam saat 19.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da şarkılarını icra edecek. Milletimizin var olma mücadelesinin ve yeniden dirilişinin sembolü olan Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet şarkılara, türkülere ve marşlara yansıyan duygusunu, Sanat Yönetmeni Ferruh Yarkın yönetimindeki İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu dinleyicilere aktaracak. Konser solistleri Elif İnce ve Gediz Çoroğlu, bugüne özel hazırlanan repertuvar kapsamında Gamzedeyim Deva Bulmam, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Harmandalı Zeybeği, Sarı Zeybek, Yanık Ömer, Ah Bir Ataş Ver, Yemen Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, İnce Memed ve Pencereden Kuş Uçtu gibi ölümsüz eserleri seslendirecek.

İDSO'dan Cumhuriyet'e Özel Program: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, yarın akşam saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, Cumhuriyetin yeni yaşını, önde gelen Türk bestecilerinden Muammer Sun'un ölümsüz eserlerinden olan "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müziklerinden seçkiler ile kutlayacak. Soprano Nazlı Deniz Süren'in solist olduğu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini ise Paolo Villa üstlenecek.

Şarkılar Cumhuriyet İçin Yankılanacak: AKM Çok Amaçlı Salon, 1 Kasım Salı günü ise saat 19.30'da Cumhuriyet Bestekârları konserine sahne olacak. Cumhuriyetin 99'uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu solistleri, Türk Musikisinin "Cumhuriyet'i yaşamış" bestekârlarının eserlerinden seçilen bir repertuvarla, müzikseverlerin huzurunda olacak. Konserde, özellikle Cumhuriyetimiz için Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından bestelenmiş ve az bilinen bir eser olan Nevruz makamından "Kâr-ı Cumhuriyet" de seslendirilecek. Mehmet Güntekin'in yönetiminde hazırlanan konserin solistleri Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel, Gizem Coşkun, Merve Kıvılcımer, Filiz Oral, Alper Akaryıldız, Anıl Yurttaş, Taha Aras, Serhat Oskay ve Taner Yalçın olacak.