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AKM'de muhteşem konser

Opolais'den Muhteşem Konser. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen konser ile sanatseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:45
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AKM'de muhteşem konser

AKM'de muhteşem konser
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Uluslararası alanda büyük başarılara imza atmış iki sanatçı; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan ve Letonyalı soprano Kristine Opolais'e, Şef Raoul Grüneis yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Konser, Rossini'nin La Gazza Ladra Operasının uvertürü ile açıldı. Sonrasında tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais; Carmen, Adriana Lecouvreur, I Pagliacci, La Forza Del Destino, La Boheme, Manon Lescaut, Rusalka, Turandot operalarından aryaları seslendirdi. Gecenin sonunda, sanatçıların seyrirciler tarafından tekrar tekrar sahneye çağrıldığı konser, dakikalarca süren alkışlar eşliğinde sona erdi.

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