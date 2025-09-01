AKM’de özel konser: Sivas Kongresi türkülerle anılacak!

Kaynak: AA
AKM’de özel konser: Sivas Kongresi türkülerle anılacak!

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Sivas Kongresi’nin 106. yılına özel “Kurtuluş Yolunda Türkülerimiz” konseriyle 4 Eylül’de AKM’de sanatseverlere tarihsel ve kültürel bir gece yaşatacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4-11 Eylül 1919'da gerçekleşen Sivas Kongresi'nin 106. yılına ithafen hazırlanan programda, koro solistlerinin performansları, Devlet Halk Dansları Topluluğunun katkılarıyla sahneye taşınacak.

Sivas Folklor Derneği ve Sivaslılar Vakfının da yer alacağı etkinlikte, konserin şefliğini Seher Çelik üstlenirken, Çimen Yalçın, Hamdiye Erol, Neşe Demir, Yudum Koral, Cumali Özkaya, Gürkan Soran, Mustafa Gökay Ferah ve Onurcan Bora sahnede olacak.

Repertuvardaki türküler ve halk danslarıyla izleyicilere hem tarihsel hem de kültürel bir gece yaşatılması hedefleniyor.

Konserin, sanatın birleştirici gücüyle Sivas Kongresi'ni bir kez daha hatırlatması amaçlanıyor.

