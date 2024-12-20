AKOM hafta sonu için uyardı. İstanbullular dikkat! Hava durumuna bakmadan dışarı çıkmayın (20 Aralık 2024)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu hafta sonu için İstanbul genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji saat vererek uyardı! Batıdan giriş yapacak, çok kuvvetli sağanak yağış geliyor (20 Aralık 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 20 Aralık Cuma günü yayımladığı hava durumu raporunda, bu akşamdan itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde yağışların etkili olacağını duyurmuştu.

İstanbul genelinde, pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 DERECEYE KADAR DÜŞMESİ BEKLENİYOR

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Halihazırda 15 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, yaşanabilecek olumsuz durumlar için vatandaşların ALO153 hattını arayarak destek alabileceğini belirtti.