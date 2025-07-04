AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbulluları 5 Temmuz ile 9 Temmuz tarihleri arası için uyardı. Bu tarihler arasında sıcak hava dalgası bunaltacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı İstanbulluları uyardı.

TARİH VERDİ

Yapılan açıklamada, 5-9 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir havanın hakim olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz haftayı serinleten poyraz rüzgarlarının etkisini yitirmesiyle birlikte, yarından itibaren sıcaklıkların yeniden yükseleceği kaydedildi. AKOM, özellikle gece saatlerinde nem oranındaki artışın, uyku kalitesini düşüreceği uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5-9 Temmuz tarihleri arasında, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve astım, kalp yetmezliği gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın doğrudan güneş altında kalmamaları önemlidir.”

Son Haberler
Tutuklanan Tunç Soyer'den flaş açıklama!
Tutuklanan Tunç Soyer'den flaş açıklama!
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak diploma açıklaması! Çileden çıktı
AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız
AKOM İstanbulluları uyardı! Sıcaktan kavrulacağız
Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!
Rekabet Kurulu'ndan Spotify hakkında inceleme... Bakan hedef almıştı!