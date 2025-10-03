AKOM İstanbul’u saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

AKOM’dan İstanbul için uyarı geldi. Yapılan açıklamada vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi. AKOM yaptığı uyarıda özellikle belirli saatlere dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) da bir uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde hafif şekilde görülmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden (14.00) sonra etkisini artıracağı, akşam saatlerine (22.00) kadar kuvvetli rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına gireceğinin bildirildiği açıklamada, pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sistem nedeniyle lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan havanın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa döneceği, akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında su düşeceği öngörüldüğü ifade edildi.

Rüzgarın lodos yönünden 15-45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi.

