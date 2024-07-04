AKOM İstanbul’u uyardı. Şiddetli geliyor saat verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKOM İstanbul’u uyardı. Şiddetli geliyor saat verildi

AKOM, İstanbul’u saat vererek uyardı. Yapılan açıklamada şiddetli yağış beklendiği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji’nin İstanbul’un da aralarında olduğu kentlere yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğlenden sonra şiddetlenmesi bekleniyordu.

Meteoroloji’nin açıklaması sonrası AKOM’dan İstanbul’a uyarı geldi. Uyarıda saat 18.00’dan sonra yağışın Anadolu Yakası’nda şiddetlenmesi bekleniyor.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre Beykoz ve Şile’de devam eden gök gürültülü sağanak yağmur, Anadolu yakasında etkisini sürdürecek.

Akşam 18.00’den den sonra da şiddetini artırarak yer yer yoğun yağış bırakacak. Cuma öğle saatlerine kadar görülecek yağışların Anadolu yakasının doğu ve kuzeyde kalan ilçeleri ile Avrupa yakası kuzeyde kalan ilçelerde kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

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