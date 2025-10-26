İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için 27 Ekim Pazartesi kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Tahminlere göre rüzgar kuvvetini artıracak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilo yağış düşecek.

ANİ SU BASKINI UYARISI

Pazartesi yoğun yağış miktarının yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olma riski bulunuyor.

AKOM’un paylaştığı diğer tahminlere göre haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Salı günü de sağanak beklenirken çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor.