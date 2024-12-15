AKOM'dan İstanbul'a son dakika uyarısı (15 Aralık Hava Durumu)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu sabah saatleri ile birlikte kentte sağanak ve yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklığı ise en yüksek 10 derece olacak.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinden başlayarak akşam saatlerine kadar il genelinde sağanak, yer yer kuvvetli sağanak (metrekarede 10-15 kilogram) ve yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

AKOM, kentte yaşayanlardan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul'da sağanak yağış pazartesi günü yerini kapalı bir havaya bırakacak. Sıcaklık en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak. Salı ve Çarşamba günleri ise kentte parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklarında ise 1-2 derecelik bir yükselme bekleniyor.