AKOM'dan İstanbul'a yeni kar uyarısı! İkinci dalga geliyor

AKOM, birkaç gündür karlı havanın etkili olduğu İstanbul'da Pazartesi gününden itibaren yeniden kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

İstanbul hafta başından itibaren yeni bir karlı yağış etkisi altına girecek.

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KARLA BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni açıklama yaparak İstanbullu vatandaşları uyardı. AKOM, hafta sonunun yağışlı geçeceğini, pazartesiden itibaren İstanbul'da yeniden kar görüleceğini duyurdu. Sağanak yağışlı geçmesi beklenen hafta sonunun ardından İstanbullular Pazartesi günü yeniden karlı hava ile uyanacak.

Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 1 ila 8 derece arasında değişmesi bekleniyor.