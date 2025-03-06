AKP, 16 milyon emeklinin hayalini çaldı. "Bayram ikramiyesi seçim olsa 15 bin TL olurdu"

Tüm anketlerde son 3 ayda AKP'nin oyunun mum gibi eridiği ortaya çıkıyor. Büyük oy kayıpları bile vatandaşını adeta açlıkla sınayan AKP'ye geri adım attıramıyor.

Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 50 zam oranı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek engeline takıldı.

AKP'ye yakın kaynaklar vekillerin karşı çıkmasına rağmen yüzde 15,75’lik maaş zammı uygulayacak. Böylece 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi 3 bin 500 TL olacak.

500 TL'lik bayram ikramiyesi zammını gülünç bulan bir emekli "500 TL büyük zam ya. Geçen yıl yapmamışlardı. Bu yıl da yapmasınlar. Her ay 4 kilo et yiyoruz ya. Onunla idare ederiz" diyerek ironi yaptı.

Aynı kişi "Emeklilerin çoğu 2 bayram parası için toplamda 10 bin 10 bin 20 bin TL almayı planlıyordu. Ama yine hüsranı yaşayacaklar. 3 ay sonra seçim olsa bu rakamı alırlardı. AKP kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez" yorumunu yaptı.

"ARTIK ERDOĞAN'A OY VERMEM"

Bayram ikramiyesine yapılacak zam oranını Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ayarladığına inanmadığını söyleyen bir başka emekli ise "Bu ülkede tek adam var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Onun dediğini yapmayan yanar. Erdoğan bize bu zammı layık gördü. Oyumu hep ona verdim. Bakın partisine değil ona verdim. Ama beni bir dilim ekmeğe muhtaç eden Erdoğan'a artık oy vermem. Bu saatten sonra bayram ikramiyesini 25 bin TL'ye de çıkarsa vermem" dedi.

Bir başka emekli ise "Bir torunum var ona ne hediye alacağım diye düşünüyorum. Hoş geçtiğimiz senelerde de düşündüm ama param olmadığı için alamadım. Bu senede alamayacağım. Markette parası olmadığı için çocuğuna çikolata alamayan annenin evladını adete yerlerde sürüyerek uzaklaşmasını görünce içim parçalandı. Ben de cebimdeki para sınırlı. Fazlası yok ki o çocuğa çikolatayı ben hediye edeyim. Yazıklar olsun bizi bu duruma düşürenlere" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun masada 2 zam seçeneği olduğunu açıkladı. Erdursun'a göre, "ilk seçenekte artış miktarlarının bütçeye etkisi hesaplanıyor. Bin lira zam yapılması durumunda bayram ikramiyesi 4 bin lira olacak. Bütçeye maliyeti, her iki bayram da eklendiğinde, 34,5 milyar lira olacak. Diğer seçenekte de 2 bin liralık zammın etkisi hesaplanıyor. Buna göre ikramiye 5 bin liraya çıkacak. Bütçeye maliyeti ise 70,5 milyar lira olacak. Zam yapılacak mı, yapılacaksa zam ne kadar olacak? Sorularının cevabı bu hafta netleşecek" dedi.