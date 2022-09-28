﻿AKP 18 yıl göz yumdu Yunan gözümüzü oydu

Ege denizimizdeki 20 ada ve kayalıklar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği altındaki vatan toprağıdır.

2002 yılında tek başına iktidar olan AKP 2004 yılından bugüne kadar vatan toprağı 20 Türk adasının işgaline 18 yıl boyunca sessiz kaldı.

Ayrıca; Lozan antlaşması ile silahlandırılması mümkün olmayan Ege denizindeki "Gayri Askeri Statüde" olan 12 ada 2004'ten bu yana Yunanlılar tarafından silahlandırıldı, hava alanı dahi yapıldı.

- AKP iktidarı bütün bu gelişmelere göz yumdu.

Kenan Evren'in NATO'ya girişine onay verdiği Yunanistan, "Besle kargayı oysun gözünü" misali Ege'de gözümüzü oydu…

İnsansız hava araçlarımız (İHA) Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiğini kayda aldı.

Yunan çıkarma gemileri Amerika Yunanistan'a hibe edilen askeri araçları Midilli ve Sisam'a çıkardılar.

Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı aracın Amerika tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olduğu belirlendi.

AKP iktidarı bu gelişmelere karşı sessiz kalırken kabine toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ile bu sözlere karşın sorularım şöyle;

- Erdoğan: "Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz."

Soru: Yunanlıları kimler kışkırtıyor, Türkiye'nin inşası programını kimler engelliyor?

- Erdoğan: "Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan Devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur."

Soru: Yunanlıları kimler kukla gibi kullanıyor?

Erdoğan: "Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da sergilenemez."

Soru: Kimlerin eteklerinin altına saklanıyor Yunanlılar?

- Erdoğan: "Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askerî yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmektedir."

Soru: Askeri yığınaklar bizi yani Türkiye'yi neden rahatsız etmiyor?

- Erdoğan: "Netice itibarıyla, her alanda yakından takip etmeyi sürdürdüğümüz Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkânları kullanarak savunmaktan geri kalmayız, bu da iyi biline."

Soru: Vatan toprağı 20 Türk adasının işgaline 2004'ten bu yana göz yummanız ortada iken "ülkemizin hak ve menfaatlerini" elinizdeki hangi imkanlarla savunacaksınız?

Sorularıma yanıt verir misin Erdoğan?

Değerli okurlarım,

Lafla peynir gemisi yürümez…

Erdoğan'ın iç politikaya yönelik siyasi efelik mesajlarını Yunanistan tınmıyor.

Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevki üzerine Yunanistan ve Amerika'ya bu kez müzik notası değil siyasi nota verdi...

'Ege adaları' ile ilgili ilk görüşü Amerika'nın Dışişleri Sözcüsü Ned Price verdi.

Bir gazeteci şöyle sordu:

- "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?"

Price bu soruya şu karşılığı verdi:

- "Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil.

NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

İşte Amerikan zihniyeti budur.

Yunanlıların 20 Türk adasını işgalini görmezden gelirler.

Silahlandırılması yasak adalara Amerikan askeri araçlarının çıkartılmasını görmezden gelirler.

Yunanlı bir gazeteci ise şöyle sordu;

- "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?"

Price uluslararası antlaşmalarla Türkiye'nin vatan toprağı olan bu adalar için dedi ki;

- "Diplomatik yollarla farklılıklar çözülmeli…"

Amerika, Türkiye'yi dışladığı Yunanistan'a F-35 savaş uçaklarını veriyor, bir tanesi sınırımızdaki Dedeağaç'ta olmak üzere 8 askeri üs kuruyor, askeri araç hibe diyor.

Erdoğan ise Amerika'da parkta Başkan Biden'dan randevu bekliyor ama alamayıp resepsiyonda el sıkmakla yetiniyor…

Sözde müttefik Amerika anlaşılıyor ki Türkiye'yi dışlıyor, Yunanlılarla yoğun askeri ve ekonomik iş birliği yapıyor.

- Güney Kıbrıs Rum Kesimine askeri silah ambargosunu kaldırması da bu politikanın önemli bir parçası değil mi?

"Bir gece ansızın" meydan okuması ile AKP seçmenine selam veren Erdoğan anlaşılan o ki ancak laf üretiyor…

Amerika ve Yunanistan Ege'de ve Kıbrıs'ta Türkiye'nin gözü önünde gözümüzü oyuyorlar.

AKP iktidar ise göz yummaya devam ediyor…