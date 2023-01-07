﻿AKP 2008'de kapatılmıştır

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) HDP'nin kapatılması davası sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen ya da ödenecek devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebini ilk önce 13 Aralık 2022 tarihinde ve 36321649/2022/1 sayı dilekçesi ile talep etti. AYM reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez AYM'ye 3 Ocak 2023 tarihinde 2021/2 esas sayılı dilekçesi ile yeniden başvurdu.

AYM şu kararı verdi:

-"Gereği görüşülüp düşünüldü:

-1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce Halkların Demokratik Partisi'ne gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına, Zühtü Arslan, Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş'in karşı oyları ve oyçokluğuyla,

-2. Davalı Partiye ödenen Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek Devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine; savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine,

Zühtü ARSLAN, Engin YILDIRIM, M. Emin KUZ, Yusuf Şevki HAKYEMEZ,

Yıldız SEFERİNOĞLU ile Selahaddin MENTEŞ'in karşı oyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

-3. Kararın bir örneğinin gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 5/1/2023 tarihinde karar verildi."

AYM'nin

1. Kararı 7 karşı oy 8 lehte oyla,

2. Kararı ise 6 karşı oy 9 lehte oyla kabul edildi.

Anayasanın "Çalışma ve yargılama usulü" başlıklı hükmü çok açık ve nettir:

-Madde 149 - Anayasa değişikliğinde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.

Peki HDP hesaplarına bloke konulması için Anayasa'nın 149. maddesinin, "üçte iki oy çokluğu şartı" için kararın kaç oyla alınması gerekli;

-15 üye olduğuna göre 10 oyla alınması şarttır.

Fiili AYM'nin birinci ve ikinci kararlarında üçte iki çoğunluk sağlanmamıştır.

Ayrıca savunma alınmadan karar verilir mi? Maalesef verildi…

Değerli okurlarım,

Bu durumda çok çarpıcı bir hukuki sorun ortaya çıktı:

-AKP 2008'de AYM tarafından kapatıldı mı kapatılmadı mı?

Anlatayım:

2008'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kapatılma davasında 11 Anayasa Mahkemesi üyesi 30 Temmuz 2008'de şu karara vardı:

-6 üye; kapatılsın,

-5 üye: kapatılmasın.

Eğer sonuç; 7'ye 4 olsa idi AKP o gün kapatılacaktı.

Çünkü anayasaya göre "üçte iki oy çokluğu şartı" vardı.

SONUÇ;

Eğer Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı doğru ise ve uygulanacaksa ortaya çıkan sonuç şudur:

-AK Parti 2008'de kapatılmıştır…

Eğer AKP kapatılmadıysa o halde HDP'ye Devlet yardımı blokesi hukuki değil fiili bir zorlamadır.

Değerli okurlarım,

Yarım asırlık mesleki deneyimimle şu vurguyu yapmıyorum.

-AYM'nin fiili ve siyasi kararı HDP için bir siyasi şantaj yolu açmaktadır.

HDP'nin önüne AYM kararı iki seçenek koymaktadır.

Birincisi;

-Devlet yardımını almak ve seçime kapatılmadan girmek istiyorsan gel Cumhur İttifakı'na katıl.

İkincisi;

-Katılmazsan temelli kapatılacaksın…

Kamuoyunda deniyor ki;

-Erdoğan, seçimi kazanmak için her şeyi yapar…

Evet siyasi tablo ortada.

Her şeyi yapıyor ama bir gerçek daha var:

-Erdoğan muhtaç oldu muhalefete...

Anlatayım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki tarihini biraz öne çekeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz…"

Anlaşıldı ki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Anayasaya uygun hukuki karar oluşturdu:

-Erdoğan 3. kez aday olamaz…

YSK'nın 11 üyesi de hukukçu.

Görev süreleri 24 Ocak'ta dolacak olan 5 üye için seçim Yargıtay ve Danıştay'da yapılacak.

Yeni üyeler seçilemezlerse 5 üyenin görevi bir yıl daha uzayacak.

Yeni-eski fark etmez "Yüksek Yargıç" 11 üye Anayasanın şu hükmünü elbette ezbere bilirler.

-"Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."

Eğer bu maddeyi göz göre göre çiğnerlerse anayasanın bu hükmünü, yetkilerini aşarak ilga etmiş olurlar.

Bu suçu işlememek için anlaşılan o ki Erdoğan'a şu haberi uçurdular.

-Aday olmanız için tek imkân Meclis'in 'Erken Seçim' kararı almasıdır.

Anayasa'nın 116. Maddesini değerlendirelim.

-Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Bazı uyanık (!) saray hukukçuları bu yolla aday olabileceği rüyası görüyorlar.

Bu fıkra hükmüne göre Erdoğan'a 3. kez adaylık yolu kesinlikle kapalıdır.

Sadece şu hüküm Erdoğan'a yol verir:

-Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Bu Anayasal durum karşısında Erdoğan'ın 3. kez aday olması için Meclis'te gerekli 360 oyu tamamlaması için muhalefetten 26 oy alması gerekir.

Bu durumda ortaya şu çıkar;

-Erdoğan muhtaç oldu muhalefete...

6 lider 5 Ocak toplantısında çok net tavır koydu Erdoğan'a;

-6 Nisan'dan sonraki erken seçime HAYIR…

Neyse ki yazdıklarımın ilk meyvesini bu kararla aldım.

Yazdıklarım açısından 6 lider için "son hukuki tavır" şu kaldı:

-18 Haziran'da aday olamazsın Erdoğan…