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AKP ilk kez oy kullanacakların evine gönderiyor

AKP 2023 seçimleri için ilk oylarını kullanacak gençlere özel bir kart gönderdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:26
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AKP 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacakların evine kart gönderiyor

AKP ilk kez oy kullanacakların evine gönderiyor
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AKP 2023 seçimleri için çalışmalara devam ediyor. AKP Gençlik Kolları, 2023 seçimlerinde ilk oylarını kullanacak gençlere ‘ilklerin’ öneminin vurgulandığı ve daveti çağrıştıran özel bir kart gönderdi.

“İLKLER UNUTULMAZ”

Kartta “İlkler unutulmaz” mesajı öne çıktı.

Bir yüzünde seçimlere çağrıştıran “2023” yazan kartın diğer yüzünde hayata ilişkin ilkler sıralandı.

“İlk sinemaya gidişin”, “İlk kalbinin hızlı attığı an”, “İlk telefonun”, “İlk tatilin”, “ilk uzun yolun”, “İlk evden uzağa gidişin”, “İlk şifren”, “İlk okula gidişin” gibi hayata unutulmayan anlara atıf yapıldı. Bunlar sıralandıktan sonra ise “İlkler unutulmaz-İlk seçimin” ifadesine yer verildi.

QR KOD

Kartlarda bulunan “QR kod”u okutularak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 5 dakikalık video mesajı dinlenebiliyor.

“Gençler! Cumhurbaşkanımızın Sizlere Mesajı Var” başlıklı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları veriyor:

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılıyla bütünleştirdiğimiz 2023 hedeflerimizin merkezinde sizler varsınız. Sizler 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanarak Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde yetki ve sorumluluk sahibi olacaksınız. İçinde yaşayacağınız, çalışacağınız, çocuklarınızı yetiştireceğiniz, yöneteceğiniz ülkenin şekillenmesinde en büyük görev sizlere düşüyor. Gelin Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının, Türkiye yüzyılının kapısını beraberce açalım.

Evine gönderilen AKP “İlk Oyum” kartını bir başka genç seçmen kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

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