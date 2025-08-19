AKP Aksaray İl Başkanı: Kadınların emeği şehrimizin kalkınma gücüdür

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray’da her hafta çarşamba günleri Cumartesi Pazar alanında kurulan Hanımeli Pazarı, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sunduğu, aile bütçelerine katkı sağladığı ve kadın girişimciliğinin güçlendiği önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

Pazarda el işi ürünlerden yöresel gıdalara, doğal tarım ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar geniş bir yelpazede üretim yapan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durarak hem ailelerine hem de şehre ekonomik katkı sağlıyor.

“KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR”

Pazar alanını ziyaret ederek kadınlarla sohbet eden Başkan Hamza Aktürk, üretim süreçleri, pazarlama imkânları ve karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi aldı. Kadın girişimcilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımızın üretimde ve ticarette daha fazla yer alması, hem şehrimizin hem de ülkemizin kalkınması açısından son derece kıymetlidir. Hanımeli Pazarı gibi girişimler, kadınlarımızın el emeğini değerli kılarak onlara ekonomik güç kazandırıyor. Bizler de her zaman kadın girişimcilerimizin ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emekleriyle hem ev ekonomisine hem de şehrimizin üretim potansiyeline değer katan tüm kadınlarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.”

KADINLARDAN TEŞEKKÜR

Hanımeli Pazarı esnafı kadınlar da Başkan Aktürk ve beraberindekilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine verilen desteğin çok kıymetli olduğunu belirtti. Kadınlar, hem ürettiklerini değerlendirmenin hem de kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.

KADIN EMEĞİ DEĞER KAZANIYOR

Aksaray’da kadınların sosyal hayatta daha fazla yer edinmesini sağlayan Hanımeli Pazarı, aynı zamanda kadın dayanışmasının da güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Üreten kadınların güçlenmesiyle birlikte hem ailelerin refahı artıyor hem de yerel kalkınmaya katkı sağlanıyor.